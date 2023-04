A GNR está a avaliar os dados trágicos da 'Operação Páscoa', que culminou com 19 mortes nas estradas portuguesas (16 em áreas patrulhadas pela GNR e três em vias sob responsabilidade da PSP), para ajustar o patrulhamento e as ações de fiscalização nos próximos fins de semana.



As 'pontes' motivadas pelos feriados do 25 de Abril e 1 de Maio estão a levantar preocupações pois esperam-se milhares de pessoas em circulação de norte a sul do País.









