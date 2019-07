Transexual português com doença rara no pénis operado em Coimbra

Um transexual de 22 anos com o pénis construído a partir da pele do antebraço desenvolveu pedra na uretra tendo sido operado nos Hospitais Universitários de Coimbra.As pedras provocavam dores ao paciente, em particular no momento de urinar, em resultado da passagem da urina pelo canal que parte da bexiga. A equipa médica optou então pela colocação de um catéter por duas semanas. Os médicos recorreram depois a raios laser para destruir as pedras, a exemplo da prática cirúrgica utilizada nos rins.A doença de cálculos renais atinge uma em cada dez pessoas. A ingestão de pouca água ou de medicação em excesso sao duas das causas apontadas para o desenvolvimento de pedra nos rins. O desenvolvimento das pedras no transexual foi em tudo semelhante aos cálculos renais, só que dentro do pénis.O paciente fez a operação de mudança de sexo de mulher para homem em 2014, após os 18 anos de idade. Os médicos portugueses disseram ao jornal de medicina BMJ Cases Reports que este é um caso raro após a realização da cirurgia de mudança de sexo.A reconstrução de um pénis a partir da pele do antebraço é considerado o modo mais eficaz para a cirurgia. Os médicos salientaram, contudo, que cerca de 80% dos pacientes sofrem complicações posteriores. Na maior parte dos casos resultante de uma menor circulação de sangue ou por a uretra ser ou muito larga ou estreita.Os médicos obtiveram imagens da uretra do paciente que revelava centenas de pequenas pedras acumuladas como que em cascata.