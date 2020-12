Acidente com cinco carros corta circulação no IC8 em Pombal

O itinerário complementar 8 (IC8) está cortado nos dois sentidos em Pombal, no local conhecido como reta da lixeira, devido a um acidente que envolveu esta terça-feira cinco viaturas e provocou três feridos, disse fonte da GNR.

"Trata-se de uma colisão que envolveu dois veículos pesados de mercadorias e três ligeiros", explicou pelas 17:30 a fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, referindo que a estrada está cortada desde as 15:10.

Este militar da GNR esclareceu que, "neste momento, há registo de um ferido grave e dois ligeiros".

"A estrada permanece cortada para o socorro às vítimas", afirmou, esclarecendo não haver ainda previsão para a reabertura da via.

Segundo o 'site' dos Bombeiros Voluntários de Pombal, o acidente ocorreu na localidade de Outeiro de Galegas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria adiantou que ao local do acidente acorreram 31 operacionais apoiados por 13 veículos, dos bombeiros de Pombal, Soure e Ansião, a viatura médica de emergência e reanimação, a ambulância de suporte imediato de vida do INEM e a GNR.