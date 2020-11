Colisão entre dois veículos provoca ferido grave e corta IC8 na Sertã

A colisão entre dois veículos, um pesado de mercadorias e um ligeiro, provocou esta sexta-feira um ferido grave e obrigou ao corte da circulação no Itinerário Complementar 8 (IC8), próximo da Sertã, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a colisão, às 08h00, entre o veículo pesado de mercadorias e o ligeiro de passageiros provocou um ferido grave, um homem com cerca de 39 anos, condutor do ligeiro de passageiros.

"O acidente obrigou ainda ao corte do IC8, próximo da Sertã, nos dois sentidos", afirmou a fonte, por volta das 10h00, sem precisar a hora prevista para a reabertura.

Segundo a fonte, o ferido grave foi transportado para os hospitais de Coimbra.

No local, estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra, os bombeiros da Sertã, GNR e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Avelar, num total de 14 operacionais e sete viaturas.