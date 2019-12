Jovem de 22 anos ferido com gravidade em colisão entre dois carros em Ourique

Um jovem de 22 anos ficou ferido com gravidade esta segunda-feira numa colisão entre dois carros no IC1 em Portela do Lobo, Ourique.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima encontra-se no local em paragem cardiorrespiratória. O acidente, que ocorreu ao quilómetro 682, provocou ainda outro ferido.O alerta foi dado cerca das 10h00. Foram mobilizados para o local 22 operacionais, apoiados por dez viaturas e um meio aéreo.O trânsito encontra-se condicionado no local do acidente.Em atualização