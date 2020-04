Colisão faz um morto e cinco feridos no IP2 em Castelo de Vide

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida hoje de manhã no IP2, em Castelo de Vide, no Alto Alentejo, indicaram fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da GNR adiantou à agência Lusa que a colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um de passageiros provocou a morte de homem de 32 anos.

As cinco pessoas feridas, uma delas em estado considerado grave, foram transportadas para as urgências do hospital de Portalegre, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 07:48, tendo o acidente ocorrido ao quilómetro 156 do Itinerário Principal (IP) 2, entre Alagoa e Alpalhão, na área do concelho de Castelo de Vide, distrito de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram 34 operacionais, auxiliados por 13 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e elementos da GNR, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi ativado, mas não chegou a fazer transporte de qualquer vítima, referiu a fonte do CDOS.

O acidente obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos do IP2, na zona do acidente, durante cerca de duas horas.