Acidente com cinco carros e um motociclo corta IC19 junto ao Cacém no sentido Lisboa-Sintra

Colisão provocou quatro vítimas. Três foram assistidas no local.

21:08

Uma colisão com cinco carros e um motociclo cortou o IC19, junto ao Cacém, no sentido Lisboa-Sintra, esta segunda-feira. O alerta do acidente foi dado às 19h06 e, de acordo com o CDOS de Lisboa, o trânsito terá sido cortado de seguida.



Da colisão resultaram quatro vítimas, três delas foram assistidas no local e uma quarta foi hospitalizada no Hospital Amadora-Sintra com ferimentos ligeiros.



No local estiveram os bombeiros de Agualva-Cacém, PSP e a Infraestrutruras de Portugal.



A fila estende-se por vários quilómetros.