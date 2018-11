Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente corta A8 na Malveira no sentido sul-norte

Há a registar dois feridos graves e um ligeiro.

12:18

Um acidente este domingo de manhã na A8 cortou um troço da autoestrada na Malveira, ao quilómetro 19, no sentido sul-norte. Há a registar dois feridos graves e um ligeiro.



Os dois feridos graves tiveram de ser desencarcerados.



As vítimas foram transportadas para os hospitais Amadora Sintra e de Santa Maria.



O alerta foi dado às 11h06.



No local estiveram 17 bombeiros apoiados por 8 viaturas.