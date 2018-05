Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrinha arde na A1 e condiciona trânsito em Vila Nova de Gaia

Acidente terá acontecido devido à presença de gasóleo na via.

09:01

Um veículo ligeiro de mercadorias ardeu esta manhã de segunda-feira, na A1, em Devesas, em Vila Nova de Gaia.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS do Porto, o alerta foi dado às 07h46.



A GNR presente no local confirmou à CMTV que a carrinha acidentada teve de parar na berma da estrada por causa da presença de gasóleo na via e acabou por se incendiar.



O condutor e o passageiro foram resgatados pelas autoridades, que pediram ajuda aos camiões que passavam para obter extintores para controlar as chamas.



Ninguém ficou ferido neste acidente, que obrigou ao corte de duas vias no sentido Porto-Gaia e está a condicionar o trânsito nessas vias, esta segunda-feira.



