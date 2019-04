Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem autocarro na A33 e condicionam circulação no sentido Montijo-Alcochete

Apenas o motorista estava no interior do veículo.

Um autocarro da Transportes Sul do Tejo sem passageiros a bordo ardeu por completo esta sexta-feira, no Montijo, na A33.



O trânsito esteve cortado no momento do incêndio, pelas 6h57. Neste momento a circulação faz-se apenas por uma das faixas.