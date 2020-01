Colisão na Ponte Vasco da Gama provoca fila de um quilómetro nos acessos a Lisboa

Uma colisão entre dois carros na Ponte Vasco da Gama provocou este domingo uma fila de um quilómetro, no sentido Montijo - Lisboa.O acidente ocorreu no quilómetro 11.800.O trânsito encontra-se congestionado dado que só está a ser feito por duas vias.Não há feridos a registar.A GNR encontra-se no local.Em atualização