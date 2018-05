Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de camião na A1 em Torres Novas condiciona circulação no sentido sul-norte

Condutor do veículo pesado está em estado crítico.

16:30

Um despiste de um camião de mercadorias, na A1, no sentido sul-norte, fez um ferido grave, em Torres Novas.



O motorista, o único ferido do acidente, foi projetado da viatura.



O trânsito está condicionado, uma vez que a faixa mais à direita e a via de emergência estão cortadas.



As causas do acidente ainda estão por apurar.