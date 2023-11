Um acidente com um camião no Eixo Norte-Sul, que acabou por derrubar um poste para a via, está a condicionar o trânsito na zona da Ameixoeira, em Lisboa.O acidente ocorreu pelas 13h40 e não provocou feridos, mas o poste de iluminação instalado no separador central tombou e aguarda-se agora que as entidades competentes reponham o mesmo no local. A PSP está a controlar a circulação na zona, que se faz apenas pela berma.