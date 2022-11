Camião despista-se no IC2 em Coimbra

Um camião despistou-se no IC2, esta segunda-feira, em Sernache, Coimbra.O acidente ocorreu por volta das 06h40.O camião, que fazia o transporte de produtos alimentares para supermercados, acabou por derrubar o separador lateral e tombou para a zona do talude.Desconhece-se as causas do despiste, mas não há registo de feridos.A carga do camião foi retirada para que se pudesse iniciar a limpeza da via, para que o camião seja retirado.Ao que oapurou, o IC2 já não está cortado ao trânsito, no entanto esteve parado durante algum tempo para permitir a realização de operações de remoção do veículo pesado de mercadorias.Neste momento, os trabalhos continuam para conseguir que o camião tombado possa ser removido.