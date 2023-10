Despiste de pesado corta circulação na A1 na saída para Vila Franca de Xira

A circulação na saída da Autoestrada do Norte (A1) para Vila Franca de Xira, sentido sul-norte, foi restabelecida "pelas 19h48" de terça-feira, disse esta quarta-feira à agência Lusa uma fonte do destacamento de trânsito da GNR do Carregado.

O trânsito foi cortado naquele local, após o despiste de um veículo pesado, que não causou feridos ou constrangimentos no trânsito no sentido oposto, norte-sul, de acordo com a mesma fonte.

A circulação naquela via tinha sido cortada por volta das 17h20, indicou a Brisa Autoestradas num comunicado divulgado durante a tarde.