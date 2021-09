Transparência e Integridade considera que fuga de Rendeiro revela "falta de eficácia" da justiça

A associação cívica Transparência e Integridade considerou, esta quinta-feira, que a fuga do ex-banqueiro João Rendeiro é um "sinal inequívoco da falta de eficácia e ineficiência" da justiça e de "falhas na Estratégia Nacional Anti-Corrupção".

"A fuga de João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), é um sinal inequívoco da falta de eficácia e da ineficiência do atual sistema de justiça, sobretudo tratando-se de processos envolvendo criminalidade económico-financeira", refere a Transparência Internacional (TI) Portugal, em comunicado.

A Transparência Internacional lamenta que, "tal como João Rendeiro, a Estratégia Nacional AntiCorrupção encontra-se em parte incerta".

Em declarações à Lusa, o ex-presidente da associação cívica "Transparência e Integridade" João Paulo Batalha afirmou que o país está a assistir ao funcionamento da justiça que "parece garantir a impunidade dos poderosos".

João Paulo Batalha justificou que tal situação de impunidade começou, em primeiro lugar, com o "arrastar do processo", e agora, no final, com "a fuga do ex-banqueiro João Rendeiro que foi facilitada pela incúria e pelo processualismo com que os magistrados olham para o caso" judicial ligado ao Banco Privado Português.

Segundo o ex-presidente da Transparência e Integridade, o caso João Rendeiro e a sua fuga para o estrangeiro, em parte incerta, demonstram que "ficou a faltar uma análise objetiva e realista do perigo de fuga" do ex-banqueiro, cuja uma das condenações em processo-crime já transitou em julgado.

No entender de João Paulo Batalha, a justiça "pelo menos devia ter tirado o passaporte" a João Rendeiro.

Batalha criticou que surjam agora responsáveis políticos a culpar os magistrados pela fuga de João Rendeiro e, de imediato, os magistrados devolvam essas culpas aos políticos, num jogo de "passa-culpas".

"Temos que perceber o que correu mal no caso concreto, apurar de quem são as responsabilidades, identificar os entraves na lei e impedir que isto volte a acontecer", enfatizou João Paulo Batalha.

Rste "falhanço da justiça" no processo de João Rendeiro, prossegue, só vem "sedimentar" ainda mais a imagem negativa da justiça em Portugal que "já era má", com os cidadãos a terem o sentimento de que o sistema judicial é "profundamente ineficaz e desigual", conforme os arguidos sejam ricos ou não.

João Rendeiro, condenado na terça-feira a prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada, diz que não pretende regressar a Portugal por se sentir injustiçado e vai recorrer a instâncias internacionais.

Num artigo publicado no seu blogue Arma Crítica, João Rendeiro revela que já pediu ao advogado para comunicar a decisão à justiça portuguesa e diz que se tornou "bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos".

De acordo com o despacho do Tribunal criminal de Lisboa, datado da tarde de quarta-feira, a que a agência Lusa e o CM tiveram acesso, forças policiais nacionais e internacionais já receberam os mandados de detenção contra João Rendeiro, para que o ex-banqueiro, ausente no estrangeiro e em paradeiro incerto, cumpra a medida de coação de prisão preventiva.