Os guardas prisionais agendaram uma nova greve às diligências em todas as unidades entre os dias 26 de fevereiro e 9 de março, segundo um pré-aviso enviado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).





A nova paralisação convocada pelo SNCGP pode comprometer o transporte de presos para os tribunais. O sindicato justifica a nova ação de protesto com as mesmas reivindicações da última greve, nomeadamente a necessidade de “valorização e dignificação dos profissionais”, a “reestruturação de suplementos remuneratórios” e a “aprovação do sistema de avaliação de desempenho dos profissionais do corpo da guarda prisional já concluído”.