Investigação a Daniel Proença de Carvalho está parada

Além do processo que investiga Daniel Proença de Carvalho por fraude fiscal e branqueamento de capitais, depois de ter sido detetada uma aplicação financeira de 11 milhões de euros no Luxemburgo, o advogado, de 79 anos, é suspeito de corrupção em mais dois inquéritos em que nada se sabe sobre o seu andamento.Três anos depois de o Ministério Público ter mandado investigar o advogado já no rescaldo do julgamento da Operação Fizz, que envolveu o ex-procurador Orlando Figueira, condenado por crimes de corrupção, o inquérito permanece em investigação.