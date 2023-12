Um incêndio deflagrou numa habitação, no primeiro piso de uma moradia, na manhã desta terça-feira, na rua Primeiro de Dezembro, em Matosinhos. Três pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo.

O alerta foi dado às 8h07. O incêndio, por cima de uma barbearia, foi extinto pelos Bombeiros de Leixões e de Matosinhos-Leça.





As vítimas foram assistidas pelos operacionais e por uma equipa do INEM. Não necessitaram de ser hospitalizadas.

A PSP esteve no local e investiga as causas do incêndio.