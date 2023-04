Um acidente entre dois carros provocou nove feridos ligeiros na tarde deste domingo. A colisão registou-se às 19h17 na rua Guilherme Gomes Castilho, em Leça da Palmeira, Matosinhos.



Cinco das vítimas foram apenas assistidas no local pelos bombeiros, sendo que as restantes quatro tiveram de ser transportadas para o Hospital Pedro Hispano.





No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões e Leça do Balio. Foram apoiados por um total de nove viaturas. Também o INEM esteve no local.