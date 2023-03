Três carros arderam durante a noite na rua das garagens, em Alfragide, Amadora. O fogo começou no ecoponto e rapidamente alastrou se para os carros. O alerta foi dado por volta da 1h da manhã.Os moradores relatam momentos de pânico: "pareciam bombas", disse uma moradora aoTambém há quem relate que viu "um grupo de rapazes a fugir depois do fogo começar".A PJ já esteve no local a realizar as devidas diligências.