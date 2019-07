Três cidadãos estrangeiros detidos por tráfico de droga em Lisboa

Três cidadãos estrangeiros foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa , nos últimos dias, por serem suspeitos de praticar o crime de tráfico de droga.



De acordo com um comunicado da PJ, "a detenção dos suspeitos ocorreu no âmbito de duas intervenções operacionais, num quadro de cooperação internacional e de controlo, que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco".





Na sequência da detenção foi apreendida uma "elevada quantidade de cocaína, transportada meticulosamente dissimulada nas bagagens, desde um país da América do Sul para Lisboa".O mesmo comunicado dá conta de que "o estupefaciente apreendido seria suficiente para a composição de pelo menos 82 500 doses individuais, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição".Os detidos, de 19, 20 e 35 anos de idade, foram presentes às autoridades judiciárias e judiciais competentes. Ficaram em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária encontra-se a investigar este caso.