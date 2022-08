Três dias de luto municipal por jovens vítimas de acidente em Carrazeda de Ansiães

A Câmara de Carrazeda de Ansiães decretou esta segunda-feira três dias de luto municipal na sequência do acidente rodoviário que vitimou, no domingo, sete jovens desta vila do distrito de Bragança, dois dos quais morreram.

A autarquia divulgou esta segunda-feira nas redes sociais a decisão de determinar "três dias de luto municipal, a dois, três e quatro de agosto como manifestação de pesar e solidariedade para com as famílias.

"Num momento tão delicado e difícil cabe ao Município interpretar os sentimentos de perda e dor, por parte dos familiares e amigos das vítimas", lê-se na publicação.

A bandeira do município será colocada a meia haste nos Paços do Concelho "em decorrência do grave acidente" resultado do despiste de um veículo, onde seguiam os sete jovens, cerca das 05h45 de domingo, na Vila de Carrazeda de Ansiães.

O primeiro ponto da situação feito pelas autoridades dava conta de um total de sete feridos, cinco graves e dois ligeiros, todos jovens, com idades entre os 18 e os 20 anos.

A primeira morte foi confirmada cerca das 09h50 e a segunda às 14h00.

As vítimas mortais são uma rapariga que foi transportada para o Hospital de Vila Real e um rapaz que foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santo António, no Porto.

No Hospital de Vila Real mantêm-se três feridos considerados graves.

Segundo indicou à Lusa, no domingo, o capitão Hugo Torrado do Comando da GNR de Bragança, os sete jovens seguiam numa carrinha de caixa aberta com lotação de cinco lugares

O caso vai ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crime em Acidente de Viação, segundo o oficial da GNR.