Cerca de um quarto dos jovens que participaram na edição do Dia da Defesa Nacional em 2023 mostraram-se disponíveis para participar na defesa do País “em qualquer circunstância, incluindo um ataque militar”.Estes dados foram apresentados na Base Aérea n.º 1, em Sintra, que assinalou o lançamento da 20.ª edição do Dia da Defesa Nacional, atividade cívica, de caráter obrigatório, que visa sensibilizar os jovens sobre a temática da Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas.