Três feridos à facada em desacatos na praia do Tamariz

Viveram-se momentos de terror no sábado à tarde, na Praia do Tamariz, Estoril, em Cascais. Uma rixa entre cerca de 30 jovens deixou três feridos à facada. Dois foram assistidos e o terceiro escapou sem receber tratamento.Ainda antes da chegada dos meios de socorro (PSP, Bombeiros e Polícia Marítima), o concessionário da praia e os nadadores-salvadores encaminharam os banhistas para bares. Pedro Morais Soares, presidente da União das Freguesias Cascais/Estoril, assume preocupação. "É assustador e tem sido recorrente, mas não foi por falta de aviso da junta e da câmara. Há muito que pedimos reforço policial para as praias, como nos outros anos. Não percebemos porque é que este ano está a ser diferente", lamenta Pedro Morais Soares.Entre os feridos está um rapaz de 15 anos, que sofreu um golpe na barriga e vários hematomas, e outro de 16, esfaqueado num ombro. Foram levados para o Hospital de Cascais. Ninguém foi detido. Pouco depois da rixa, a Polícia Marítima de Cascais deslocou-se à Praia Grande, em Sintra, em apoio à GNR devido a uma nova desordem entre jovens. Não houve feridos.