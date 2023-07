Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois carros no Porto Covo, em direção à ilha do Pessegueiro, em Sines, na manhã deste domingo.O alerta foi dado às 9h53. As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano.A estrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos.