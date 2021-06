Uma colisão entre dois carros, ao início da tarde desta segunda-feira, provocou três feridos, em Grijó, Gaia. As duas viaturas envolvidas no acidente seguiam na A1, sentido norte-sul. Apenas uma das vítimas foi transportada para o hospital de Gaia.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para um acidente rodoviário.Os bombeiros dos Carvalhos e de Lourosa estiveram no local. A GNR do Porto investiga as causas do acidente.