Três homens ficaram feridos num despiste de um carro esta sexta-feira à noite em Belmonte, no concelho de Castelo Branco.O veículo embateu ainda num poste de eletricidade.O alerta foi dado pelas 21h17.Duas das vítimas têm 18 anos e a terceira 44. Foram transportadas ao hospital Pêro da Covilhã, com ferimentos considerados ligeiros.No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis veículos. O piquete da EDP esteve no local para avaliar os danos no poste.