Três homens ficaram feridos este domingo à tarde, na sequência de um despiste de carro, ao quilómetro 637, na IC1, Santiago do Cacém.As vítimas eram ocupantes da viatura e seguiam com destino a Albufeira, apurou o CM.Para o local, foram chamados os bombeiros de Ourique, acompanhados por duas viaturas, um carro de desencarceramento e a GNR de Alvalade. No total, estiveram sete operacionais.Os feridos foram transportados para o Hospital de Beja.O alerta foi dado às 15h30.