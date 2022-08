Três feridos em incêndio que começou em Tomar e já alastrou a Abrantes

Três bombeiros ficaram feridos no incêndio que teve início em Tomar e que passou entretanto para Abrantes.Uma das vítimas ficou com queimaduras e outra ficou ferida devido a inalação de fumos.Mais de 400 operacionais combatem as chamas no terreno. Pelo menos um dos setores do incêndio mantém-se ativo, a lavrar numa zona de vale, de difícil acesso, em Fontes, Abrantes.O incêndio chegou a ameaçar aldeias, sobretudo a aldeia de fontes, onde chegou muito perto de habitações.O fogo teve origem em projeções de um outro foco de incêndio na margem oposta da Barragem de Castelo de Bode, em Tomar, tendo passado depois para Abrantes.Segundo apurou ojunto do CDOS de Santarém, 80% do incêndio está já em resolução.