Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos graves após acidente em Vila Nova de Paiva

Viatura ligeira e um pesado colidiram na Rua Central.

09:38

Três pessoas ficaram esta sexta-feira gravemente feridas numa colisão rodoviária na freguesia de Touro, no concelho de Vila Nova de Paiva, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado, às 08h30, na Rua Central.



Os três feridos foram transportados para o hospital de Viseu.



Ao local do acidente deslocaram-se 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.