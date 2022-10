Três homens detidos por crimes de abuso de cartão de garantia, branqueamento e falsificação em Coimbra

A Polícia Judiciária revelou esta sexta-feira que deteve três homens, no concelho de Coimbra, pela alegada prática de crimes de abuso de cartão de garantia, branqueamento e falsidade informática.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PJ informou que a detenção ocorreu em flagrante delito e que permitiu desmantelar "uma organização criminosa que se dedicava à prática de crimes de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, branqueamento e falsidade informática".

Os três homens, com idades entre os 20 e os 42 anos, foram identificados e detidos, no âmbito de uma ação conjunta de elementos da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

Os presumíveis autores do crime de abuso de cartão de garantia utilizavam o método "conhecido como 'vishing' [roubo de dados financeiros ou de documentos de identificação], bem como de branqueamento dos proveitos ilícitos obtidos".

"Os factos tinham sido recentemente participados ao Ministério Público (MP) da Guarda, que tutela o inquérito", referiu.

De acordo com a PJ, foram também apreendidos, aos detidos, diversos objetos relacionados com a prática dos crimes, uma viatura topo de gama recentemente adquirida por um deles, bem como "objetos que se presumem ser de ouro e que serão também resultado dos procedimentos de branqueamento dos proveitos ilicitamente obtidos".

Os detidos têm atividades declaradas de especialista em publicidade e marketing/árbitro de futebol, músico e jogador 'online', registando dois deles "abundantes antecedentes criminais e policiais pela prática de crimes de idêntica natureza".

Depois de presentes às autoridades judiciárias competentes, foi-lhes aplicada, como medida de coação, a prisão preventiva.