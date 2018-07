Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens detidos por sequestrar, agredir e roubar várias pessoas em Sintra

Investigação durava há cerca de três meses.

Por Lusa | 12:48

A Polícia Judiciária deteve três homens no âmbito de uma investigação de cerca de três meses a crimes de sequestro, ofensa à integridade física qualificada e coação agravada, indicou esta quinta-feira aquela polícia.



Em comunicado, a PJ adianta que a investigação teve início com uma queixa das vítimas, que relataram a forma como os arguidos os abordaram na via pública e os transportaram para outro local, sob constante ameaça e grande violência física, tendo como fim a extorsão de dinheiro.



Segundo a PJ, as detenções dos três homens, com idades entre os 29 e os 34 anos, concretizaram-se na sequência do cumprimento de quatro mandados de busca às residências dos arguidos e da realização de várias diligências de investigação.



As detenções foram feitas pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da PJ num inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.



Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.