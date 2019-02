Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens detidos por violência doméstica em Amarante e Felgueiras

Detidos ficaram proibidos de contactos com as vítimas.

Por Lusa | 17:03

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de três homens, de 29, 39 e 46 anos, pelo crime de violência doméstica nos concelhos de Amarante e Felgueiras.



O suspeito de 29 anos foi detido em Amarante e a vítima, sua companheira, de 46 anos, sofria ofensas físicas, psicológicas e verbais, bem como ameaças de morte, segundo a autoridade.



"A filha do casal, uma menor de cinco anos, foi igualmente sujeita a agressões físicas, ficando com marcas corporais", acrescenta a GNR.



Na segunda detenção, os militares apuraram que o homem, de 39 anos, vivia em união de facto com a vítima, também de 39 anos, e os seus filhos menores.



"No seguimento de desentendimentos de índole financeiros, surgiram ameaças e agressões físicas à vítima, com socos na cabeça", revela a GNR.



Na terceira detenção anunciada esta quarta-feira, o suspeito de 46 anos teve comportamentos violentos, visando a sua esposa, de 52 anos, com agressões físicas, injúrias e ameaças de morte com arma de fogo.



Os três detidos, já presentes na terça-feira a primeiro interrogatório judicial, ficaram proibidos de contactos com as vítimas.



Dois deles foram ainda sujeitos a controlo por meio eletrónico (pulseira eletrónica), por determinação do tribunal.