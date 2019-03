‘Sevilhana’ tem 13 anos e é normalmente usada em passeios equestres e romarias na região.

Por João Carlos Rodrigues | 13:21

Três homens furtaram uma égua no domingo à noite, na Moita. O animal estava num pasto juntamente com outros 14 equídeos após um passeio e na altura em que os donos o iam recolher aperceberam-se que de três assaltantes a colocá-lo numa carrinha branca e a fugir.



"Não conseguimos tirar a matrícula pois eles estavam com as luzes apagadas, mas conseguimos ver três homens – dois na carrinha e outro num carro azul", conta Melissa Dias, a proprietária.

Logo a seguir foi apresentada queixa na GNR da Moita, mas até agora a égua não foi recuperada. ‘Sevilhana’, assim se chama o animal, tem 13 anos e é normalmente usada em passeios equestres e romarias na região.