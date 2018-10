Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Égua morre atropelada em Silves

Condutor do carro não conseguiu evitar o embate contra o animal que se atravessou à sua frente.

Por A.P. | 08:53

Uma égua morreu após ter sido colhida por uma viatura ligeira na estrada do Paço, em Algoz, concelho de Silves, durante a madrugada de domingo.



Segundo o CM apurou, o condutor do carro, um jovem na casa dos 20 anos, não conseguiu evitar o embate contra o animal que se atravessou à sua frente, pelas 02h00. A égua estava acompanhada de um potro, que ficou ileso.



O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Silves. O cadáver da égua foi removido do local na manhã de domingo.