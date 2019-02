Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens assistidos após brincadeira de carnaval em Escola Profissional do Porto

Alerta foi dado durante a manhã desta quinta-feira.

11:55

Três jovens foram assistidos na sequência de uma explosão química, na Escola Profissional Bento Jesus Caraça, no Porto, durante a manhã desta quinta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do INEM, a 'brincadeira de carnaval' terá sido utilizada com a produção de algumas substâncias químicas, o que fez com que três estudantes se sentissem mal e tivessem de ser assistidos no local pelas equipas de socorro.



À escola, que se encontra na Rua do Bolhão, deslocou-se uma patrulha da PSP e uma VMER do INEM.