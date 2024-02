Três ladrões, entre os 15 e os 17 anos, assaltaram um menor, de 17 anos, à porta da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa. Ameaçaram a vítima com agressões e com uma faca e um deles filmou com um telemóvel todo o assalto.A vítima, depois de roubada (ficou sem o seu telemóvel), foi para o interior da escola, onde um responsável chamou a PSP. Com a ajuda desse homem e da vítima, os polícias chegaram à localização dos três assaltantes e apanharam-nos.