Por M.C. | 09:07

Três mulheres, duas venezuelanas e uma colombiana, de 20, 23 e 29 anos, foram presas pela PJ no aeroporto e num hotel de Lisboa com 11 sacos de café em que dissolveram quimicamente 6 quilos de cocaína.

As detenções foram feitas a 24 e 25 de outubro. Após as primeiras duas detenções, foi possível chegar à terceira mulher, escondida num hotel.



Após análises no Laboratório de Polícia Científica foi possível fazer prova do tráfico.



Estão em prisão preventiva.