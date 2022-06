Três detidos no Aeroporto de Lisboa na posse de dois quilos de cocaína vinda da América do Sul

Uma mulher e dois homens foram detidos em flagrante delito no Aeroporto de Lisboa na posse de dois quilos de cocaína proveniente da América do Sul, tendo ficado em prisão preventiva, informou esta terça-feira o Ministério Público (MP).

De acordo com a página do MP na Internet, a arguida chegou ao Aeroporto de Lisboa num voo proveniente da América do Sul com dois quilos de cocaína dissimulados junto ao corpo, enquanto os outros dois arguidos eram os contactos em Portugal, sendo que um deles aguardava a chegada da mulher ainda nas instalações do aeroporto e o segundo ia buscá-los de carro.

Os três arguidos, indiciados pela prática do crime de tráfico de internacional de estupefacientes, foram detidos em flagrante delito e, na sequência do primeiro interrogatório, o Juiz de Instrução Criminal decidiu aplicar a todos a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação prossegue sob direção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

O inquérito encontra-se sujeito a segredo de justiça.