Três talhos suspensos e 525 quilos de carne apreendida em operação da ASAE

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica determinou a suspensão de três talhos e apreendeu 525 quilogramas de carne e produtos relacionados, no âmbito de uma operação de fiscalização em todo o país, divulgou esta segunda-feira a ASAE.

A operação "Talhos", realizada nas últimas semanas, fiscalizou "232 operadores económicos, tendo sido instaurados 43 processos de contraordenação", adianta a autoridade em comunicado.

Segundo a ASAE, as principais infrações detetadas foram, entre outras, "a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta, inexatidão ou deficiência nos registos, assim como o incumprimento do prazo para conservação dos mesmos".

A autoridade indica que continuará a desenvolver ações de fiscalização em todo o país, "em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".