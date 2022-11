Treze pessoas detidas em megaoperação relacionada com tráfico de estupefacientes e passagem de moeda falsa em Aveiro e Porto

Treze pessoas foram detidas numa megaoperação relacionada com tráfico de estupefacientes, passagem de moeda falsa e furtos nos Distritos de Aveiro e Porto. O Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) deu início a buscas na segunda-feira e a operação continua em curso.Até ao momento, a GNR de Aveiro realizou 22 buscas e deteve nove pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino com idades entre os 19 e os 56 anos, num total de 13 detenções.Um dos detidos saiu em liberdade e foi notificado para comparecer no posto da GNR, os restantes detidos vão aguardar presença a Tribunal nas instalações da GNR.Foram apreendidos produtos estupefacientes e 25 mil euros em numerário.A detenção contou com 200 militares da GNR de Aveiro, Porto, Coimbra e Viseu, juntamento com a PSP do Porto. A operação continua a decorrer em estreita coordenação com o DIAP de Santa Maria da Feira.Os detidos vão ser presentes a juiz de Instrução Criminal no Tribunal de Santa Maria da Feira, esta terça-feira.