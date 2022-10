Tribunal de Contas recusa visto para compra de navios de guerra

O Tribunal de Contas (TC) recusou o visto ao contrato de gestão do programa de aquisição de seis Navios de Patrulha Oceânicos (NPO), destinados à Marinha, celebrado entre o Ministério da Defesa e a IdD - Portugal Defense, empresa do Ministério da Defesa, no final de janeiro deste ano.No acórdão nº 18/22, de junho, o TC afirma que da parte da Defesa “houve uma preterição total do procedimento legalmente exigido, que é causa de nulidade”. O contrato estabelece que a IdD receberá mais de 4,24 milhões de euros pela prestação dos serviços de gestão do programa de aquisição dos navios. Para o TC, o ministério deveria ter demonstrado que “a prestação contratual aqui em apreço não estava submetida à concorrência de mercado”.