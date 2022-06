O Tribunal de Contas recusou o visto prévio ao contrato entre o Governo e a IdD-Portugal Defence para a gestão do programa de aquisição de seis navios de patrulha oceânicos, no valor de 352 milhões de euros.O Ministério da Defesa refere que o "Tribunal de Contas aponta um vício procedimental de forma para a recusa do visto", uma vez que considera que o contrato deveria seguir um diploma diferente do Código dos Contratos Públicos.