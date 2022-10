Um homem de 30 anos que matou o pai, de 65 anos, com três facadas, na cidade de Lousada foi condenado a 21 anos de prisão pelo Tribunal de Penafiel.Advogado do suspeito pediu recurso, mas o tribunal não concedeu o pedido.A vítima de 64 anos, foi esfaqueado seis vezes no tórax e no pescoço. Para cometer o crime, Nuno utilizou três facas. "Eu não andava bem. Eu já tinha marcado uma consulta com o médico de família, porque não me sentia bem. Fui cometer um homicídio quando tinha a consulta no dia a seguir. Só posso pedir desculpa", contou o suspeito no julgamento.