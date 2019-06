Tribunal foi ver onde começou fogo na serra em Tavira

Juiz, oficiais de justiça, advogados e testemunhas estiveram esta quarta-feira na serra do Caldeirão, na zona da Catraia, em Tavira, numa inspeção judicial para verem o local onde terá começado o grande fogo de 2012.Esta diligência vem na sequência de um processo cível contra a EDP, no Tribunal de Tavira, no qual 205 residentes estão a pedir uma indemnização para compensar a destruição de 26 mil hectares de terrenos."Estamos aqui para demonstrar que o incêndio começou no âmbito dos trabalhos de construção do poste de eletricidade nº 6 e onde estavam 12 trabalhadores da CME [empresa subcontratada pela EDP]. Todos os relatórios, incluindo o da Polícia Judiciária, apontam para isso mesmo", assume aoPaulo Martins, advogado dos lesados.O processo criminal deste caso já se tinha realizado, também no Tribunal de Tavira e, na altura, não foram encontrados culpados.Carlos Vieira, umas das testemunhas inquiridas, foi o primeiro a chegar ao local quando começou o incêndio e disse que um dos trabalhadores da CME afirmou que "o incêndio começou quando uma linha de eletricidade tocou noutra".Segundo as contas das autarquias dos concelhos afetados, Tavira e São Brás de Alportel, este incêndio provocou mais de 24 milhões de euros em prejuízos. No terreno chegaram a estar mais de 1100 operacionais, apoiados por 13 meios aéreos.