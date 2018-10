Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pirómano alcoólico ateia quatro fogos em Tavira

Homem é suspeito de atear fogos sob efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas.

Por João Mira Godinho | 09:24

Desde o início de agosto que a população de Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira, vive aterrorizada pelos incêndios. Sempre aos sábados, e por vezes em mais do que um local quase em simultâneo, já contabilizavam perto de 10 fogos na área florestal que cobre grande parte da freguesia. Este sábado, a Diretoria do Sul da PJ anunciou a detenção de um homem, de 25 anos, suspeito de atear "pelo menos quatro incêndios florestais", na zona.



O primeiro destes fogos "ocorreu a 4 de agosto de 2018, cerca da 00h35, com seis pontos de ignição distintos entre si, tendo consumido uma área de mato, pasto e árvores, alfarrobas e oliveiras", revela a PJ, acrescentando que, desde então, "alegadamente num estado de embriaguez e sob o efeito de substâncias psicotrópicas, com recurso a um isqueiro", o homem ateou outros fogos "que só não chegaram a atingir grandes proporções dada a rápida intervenção dos bombeiros e meios aéreos".



Já no início deste mês, o presidente da junta, Carlos Sousa, tinha dito ao CM que era "tudo muito suspeito" e que a população andava "com receio" que um incêndio tomasse maiores dimensões e atingisse habitações - como esteve quase a acontecer a 22 de setembro. O detido, pedreiro, com antecedentes criminais "por crimes diversos", presente a tribunal, ficou em liberdade com "obrigação de apresentações periódicas e sujeito a tratamento à adição alcoólica" como medidas de coação, adianta a PJ.