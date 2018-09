Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lança fogo a casa da ex-mulher por ciúmes

Homem, de 44 anos, ateou fogo a dois anexos com um isqueiro depois de discussão.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Movido por ciúmes, um homem, de 44 anos, ateou fogo a dois anexos da casa da ex-companheira, na Luz de Tavira. O crime foi praticado no dia 1 de setembro e o suspeito foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).



Segundo o CM conseguiu apurar, o incêndio foi ateado com um isqueiro dentro dos dois anexos e propagou rapidamente. As chamas atingiram ainda produtos combustíveis e garrafas de gás, que rebentaram com o fogo.



As duas divisões ficaram completamente destruídas e só a pronta e rápida intervenção dos Bombeiros Municipais de Tavira evitou que a habitação também fosse atingida pelas chamas.



Ao que o CM apurou, o casal estava separado mas tentava manter uma boa relação. E tanto a mulher como o homem já teriam assumido novos relacionamentos. No entanto, durante uma ida a um café, os dois discutiram após a mulher ter recebido um telefonema.



Horas depois, o suspeito terá ateado o incêndio. Segundo revelou ontem a PJ, o homem "agiu motivado por ciúmes" por a ex-companheira "ter um novo relacionamento".



A PJ de Faro foi chamada a investigar o incêndio e, cinco dias depois, avançou para detenção do suspeito.



PORMENORES

Medidas de coação

O detido foi ontem presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, que não eram conhecidas até à hora de fecho desta edição.



Ministério Público

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação da Polícia Judiciária tutelada pelo Ministério Público de Tavira.



Combate ao fogo

No combate ao incêndio estiveram envolvidos 9 operacionais, apoiados por três viaturas dos bombeiros de Tavira, entre elas um veículo de combate a incêndios urbanos e um autotanque.