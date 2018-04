Tribunal proíbe ex-procurador Orlando Figueira de dar entrevista

Proibido de falar com a comunicação, quis contraditar Proença de Carvalho, mas os juízes até o ameaçaram com novas medidas de coação.

20:57

O ex-procurador da República Orlando Figueira, que está a ser julgado no âmbito do caso Operação Fizz, tentou dar uma entrevista à TVI para poder reagir a declarações do advogado Daniel Proença de Carvalho, que o acusara de tentar estabelecer contacto, adianta a revista Sábado . Contudo, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa proibiu essa entrevista.De acordo com um requerimento endereçado pela advogada de Orlando Figueira, Carla Marinho, o ex-procurador foi contactado pela jornalista da TVI, Ana Leal, a fim de dar uma entrevista na sequência da entrevista cedida por Proença de Carvalho ao mesmo canal.O ex-procurador pediu para dar a entrevista no mesmo dia em que o advogado será ouvido em tribunal: esta quinta-feira, dia 5.