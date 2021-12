Trio ameaça com arma e rouba durante carjacking em Aveiro

Um homem e duas mulheres foram detidas por crimes de roubo durante a madrugada de 6 de novembro. Os suspeitos atacaram as vítimas numa manobra de carjacking, forçando-as a sair da viatura na Estrada Nacional 109 na localidade de Angeja, em Aveiro.Os assaltantes atravessaram uma viatura à frente do carro das vítimas que foram forçadas a sair do mesmo e a deitar-se na estrada sob ameaça de uma arma de fogo. Depois, roubaram os cartões de multibanco e coagiram as vítimas a fornecer o código PIN. Posteriormente, foram efetuados levantamentos.Os detidos têm 40,42 e 44 anos e o homem já tem antecedentes por crimes violentos. Foram presentes às autoridades judiciais da Comarca de Aveiro e ficaram em prisão preventiva.